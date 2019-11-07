都市景觀縫合再造！隨著臺中鐵路高架化完工，臺中市政府建設局將陸續進行圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路5處地下道填平工程。建設局長陳大田表示，地下道填平是地方期盼已久的事，市長盧秀燕上任後指示加速推動，預計今年底可動工，完工後可串聯綠空軸線、潭心計畫及綠空廊道，健全完善區域路網與人本環境，提供更多休憩空間。

陳大田指出，為加速圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路5處地下道填平工程，並將交通影響降至最小，工程採2個標案辦理。第1標工程包含圓環北路、太原路及建成路地下道，已於10月公開招標，預計今年底先啟動太原路地下道填平；第2標工程包括國光路及五權路地下道，正辦理工程細部設計審查及修正，待工程發包及交通維持審查作業完備後動工。

陳大田說，考量工程施工將衝擊交通，為讓地方居民儘早瞭解工程影響範圍、工期、交通維持及施工期間替代道路等，市府已於8月12日至20日舉辦5場地方說明會，廣納里民意見作為細部設計修正參考，施工期間的交通動線規劃與防洪排水設計，將持續與交通局、水利局檢討研議，降低施工及完工後對居民生活影響。

陳大田強調，為利後續工程順利進行，建設局除積極辦理工程設計作業外，也多次邀集管線單位舉辦協調會議及現勘，全力配合工序規劃，並調整工程周邊已進行中的「綠空軸線」、「潭心計畫」及「綠空廊道」相關工程銜接；未來地下道填平後，將能配合區域排水計畫，提升都市防災效益，也能充分利用側車道，提升道路容量、強化地區串聯。

(中時 )