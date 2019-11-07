下週四宣布蔡賴配？ 蔡英文這樣說 10:322019/11/07 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選逼近，民進黨副手人選仍懸，外傳「蔡賴配」將在下週四宣布，對此總統蔡英文今上午至樹林視察行程時表示，「這題答案還是一樣，我們會在最適合時間提出最佳組合。」；至於總統府秘書長陳菊是否接任蔡英文競選總部主委一職，蔡英文則說，「我不知道這件事情欸！」 (中時 ) #蔡英文 #總統 #秘書長 #總統府 #總統府秘書長 也許您會感興趣 推薦閱讀 與蔡互動好冷 戳破年輕人高支持度 00:242019/11/03 政治 蔡嗆對岸影響台灣宗教 04:102019/11/03 政治要聞 韓蔡對決 有熱度勝無溫度 04:102019/11/04 論壇廣場 他拋關鍵一問...昔投蔡網友喊：後悔當初選錯人 11:192019/11/04 政治 只睜一隻眼 怎看得清美中虛實 16:392019/11/04 國際 蔡英文要台灣人拿出護主權的決心給世界看 18:342019/11/04 政治 蔡英文罵韓國瑜 周錫瑋批：剛好是在罵她自己 21:442019/11/04 政治 蔡英文嘉義拜廟輔選蔡易餘 一開口就講錯地名 10:282019/11/05 政治 黑韓自傷 黃子哲列小英青年十大政策芭樂票 21:232019/11/05 政治 充當助選工具 軍方要有自覺 04:102019/11/07 政治要聞 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度反彈了！ - 政治 韓國瑜4點聲明南港豪宅案 網看完：超傻眼！ - 政治 韓聲明南港豪宅案 韓黑名嘴這次不罵了？竟說.... - 政治 旺中民調出爐 這結果驚呆網友…直呼真假的？ - 政治 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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