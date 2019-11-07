2020總統大選逼近，民進黨副手人選仍懸，外傳「蔡賴配」將在下週四宣布，對此總統蔡英文今上午至樹林視察行程時表示，「這題答案還是一樣，我們會在最適合時間提出最佳組合。」；至於總統府秘書長陳菊是否接任蔡英文競選總部主委一職，蔡英文則說，「我不知道這件事情欸！」

(中時 )