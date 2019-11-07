在2019年福州中國羽球公開賽奮鬥的兩位寶島男女單世界第2周天成、戴資穎，都是合庫羽球隊一員，本周一賽事正式點燃戰火前，兩位一哥一姐練球時來場「不共戴天」之爭，出色的球技連BWF世界羽聯官方Instagram都轉發，成為場邊話題。

周天成昨天在IG限時動態分享兩段跟戴資穎練球的影片，寫道：「小戴華麗的前排逼我疲於奔命，但是戴式教學超高水準，謝謝小戴幫我補習。」周天成並提到，小戴真的很強大，兩人對峙快半小時，他很開心有這樣的高難度訓練。

戴資穎看到後也在IG限動轉發和周天成練球的畫面，表示原來自己只能靠跳網的方式，在一哥手上得分，也稱讚周天成是「最會救翻網的人」，並說周天成小球採取緩緩前進的速度，默默領先她一整路。

兩位寶島一哥一姐另類過招，吸引BWF官方小編注意，也把這兩段難得的影片分享在官方IG，表示兩位高手互相學習技巧，是很令人賞心且很有樂趣的觀看經驗，並問球迷重複看了幾次影片，國內外球迷熱烈討論，有人好奇問最後誰贏了，也有人建議辦場表演賽。

(中時電子報)