番茄能夠阻止老化，因為內含豐富的茄紅素與β-胡蘿蔔素。日本權威營養師菊池真由子表示，鮮紅色的番茄擁有較多紅色素，抗氧化的功能也較高，而小番茄的茄紅素含量較高，因此較大番茄更具抗氧化作用。

據《早安健康》報導，食用番茄對身體的好處多多，日本權威營養師菊池真由子分享2個挑選番茄的秘訣。第一個秘訣，挑選已經完全成熟的「鮮紅色」番茄，因為番茄會是抗氧化力最強食材的秘密就在於「紅色素」也就是茄紅素。

而第二個秘訣則是，相較於大番茄，小番茄的茄紅素其實更豐富。雖然看起來大顆的番茄很紅也很營養，但就茄紅素的含量來說，卻是出乎意料地偏少，因此選擇「紅色」的小番茄反而能攝取到更多茄紅素！

此外，專家也補充，番茄汁、番茄拌醬、番茄醬或是番茄糊等加工番茄製品，雖然看起來很紅，但其實茄紅素的含量都少很，因此建議大家可將小番茄製成沙拉，淋上橄欖油食用，非常簡單又方便！而且加了油之後，除了有豐富的茄紅素之外，還能提升β-胡蘿蔔素的吸收率，讓抗氧化功能加乘！

(中時電子報)