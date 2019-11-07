高雄市某公務員日前參與公民假日論壇，上台批判高雄市長韓國瑜把市府對外關係搞差，事後疑似遭教育局懲處罰寫心得報告，對此總統蔡英文今至新北市樹林視察行程時表示，「聽起來怪怪的吧！批評蔡英文、批評蔡英文政策的人很多，但也沒有發生過這樣的事情，現在是民主社會，就算是老師也有言論自由，這件事聽起來很不恰當。」

(中時 )