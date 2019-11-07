訴求庶民的國民黨總統參選人韓國瑜遭媒體踢爆，在2011年曾購買台北市南港總價高達7200萬的豪宅。對此，韓國瑜回應，當初會買這房子，是因為交通便利，但因銀行貸款太吃力，沒法繳只好賣掉，很單純無特權關係。接著，韓質疑資料是從哪來的？對此，資深媒體人陳東豪揭曉謎底，這件事情的資料來源，就是韓國瑜自己說的，因為當初急著脫手，韓國瑜到處打電話求售，事情因而爆發出來。

韓國瑜日前遭《壹週刊》爆出，韓在2011年失業生涯最後一年，曾購買台北市南港總價高達7200萬的豪宅，背後的核心人物就是韓國瑜妻子李佳芬。對此，韓國瑜表示，房子是他當北農總經理一年前買的，買房子銀行貸款，然後因為實在是太吃力，沒辦法再繳得起所以賣掉，這是一個非常單純的事情。

而韓今更在臉書質疑，「其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，周刊竟然能夠取得本人個資，且未經求證逕行報導，本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機」。

到底消息是如何爆料出去？陳東豪昨在政論節目《辣新聞》上揭曉謎底。陳東豪開頭先表示，他跟《壹週刊》沒有串通，那他為什麼會知道這事？他解釋，因為韓家認為這個房子買貴了，加上他們對房地產未來不看好，所以韓國瑜急著要脫手這間房子，到處打電話求售，許多人都有接到韓的電話。因此這事情會爆發，一切都是因為韓國瑜急著脫手說出去的。韓國瑜一直以為是他一個朋友說出去的，陳東豪表示不只一個，他還有第二個朋友也接到韓國瑜求售的電話。

(中時電子報)