急返家拿護照 后里男飛車撞柱

台中市吳姓男子7日要出國，他駕車凌晨抵達桃園機場後，卻發現護照沒帶，趕緊又開車返回后里住家，但因來回奔波致疲勞駕駛，在快到家時，失控衝撞三豐路號誌桿、設備箱設備致傾倒，小客車卡在護欄邊，吳男胸部瘀傷、手腳挫傷，緊急送醫治療，正確肇事原因警方正在調查中。

27歲吳姓男子原本預計7日要搭機出國，他昨天深夜駕車到桃園中正機場，要報到時卻發現護照忘了帶，心急如焚的他趕緊又駕車開回后里家中，由於吳男來回奔波致疲勞駕駛，凌晨3時許在三豐路由北往南行方向，在福美路口向左偏，失控衝撞路邊號誌桿及路口監視器號誌桿、設備箱，現場發出巨大撞擊聲，致設備全部傾倒。

大甲警方表示，吳男胸部瘀傷、手腳挫傷，經酒測後無酒精反應，是否有超速待調查中；據吳男供稱，當時時速約60公里，由於來回奔跑疲勞，體力撐不住，眼睛不慎一瞇就撞上了。

大甲警方呼籲，民眾開車一定要養足精神，若途中感到體力不支應立即停車，稍作休息後再上路，避免疲勞駕駛造成遺憾。

(中時 )