國民黨總統參選人韓國瑜今前往新竹縣展開傾聽之旅，卻有某農莊莊主抗議韓辦在未獲同意下，將他經營的生活田莊列入行程宣傳，造成他的困擾；對此蔡英文總統今指出，「就我的理解，這樣類似的事情已經不是第一次，或許韓國瑜想去不同地方參訪、了解，但對於在地主人應給予必要尊重。」

「韓國瑜7200萬購豪宅」 蔡英文酸：庶民形象有落差

(中時 )