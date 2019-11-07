韓國瑜新竹行程遭抗議 小英爽開酸 10:342019/11/07 中時 許哲瑗 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文今和立法委員蘇巧慧至樹林為幼兒園孩童講故事。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜今前往新竹縣展開傾聽之旅，卻有某農莊莊主抗議韓辦在未獲同意下，將他經營的生活田莊列入行程宣傳，造成他的困擾；對此蔡英文總統今指出，「就我的理解，這樣類似的事情已經不是第一次，或許韓國瑜想去不同地方參訪、了解，但對於在地主人應給予必要尊重。」 「韓國瑜7200萬購豪宅」 蔡英文酸：庶民形象有落差 (中時 ) #韓國瑜 #蔡英文 #抗議 #總統 #第一次 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓蔡對決 有熱度勝無溫度 04:102019/11/04 論壇廣場 民進黨最大致命傷曝光？港媒看出韓勝選契機 08:322019/11/04 政治 派出所廁所也分藍綠 韓國瑜親口證實憋尿跑行程 18:342019/11/04 政治 黑韓自傷 黃子哲列小英青年十大政策芭樂票 21:232019/11/05 政治 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 民進黨失議題主導權！未來交易所：韓蔡差距陷膠著 10:172019/11/06 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ 10:252019/11/06 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ 11:072019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 10:132019/11/07 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度反彈了！ - 政治 韓國瑜4點聲明南港豪宅案 網看完：超傻眼！ - 政治 韓聲明南港豪宅案 韓黑名嘴這次不罵了？竟說.... - 政治 旺中民調出爐 這結果驚呆網友…直呼真假的？ - 政治 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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