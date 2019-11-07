(10:40更新，補充最後戰果)2019年福州中國羽球公開賽今天進入16強對決，第1球場首場比賽就安排世界第2戴資穎出戰印尼前世青女單冠軍東宗，左膝做了包紮的戴資穎帶傷上陣，腳步移動上比較保守也沒之前迅速，不過對手領先時沒能把握住優勢還發生失誤，給了小戴追分機會，最終小戴還是21比16、21比19收下8強門票。

首局戴資穎數度落後、平手，該局尾聲靠著靈活手腕的變化，在15比19落後之際連搶6分，21比16後來居上收下。

第2局初戴資穎5比1有個好的開始，雖然後來被東宗追平甚至超前，在場邊球迷加油吶喊助威下，還是一球一球慢慢打，靠著4比0攻勢再要回領先，最後在20比15、擁有5個賽末點優勢下，小戴順利收下雙方交手5連勝，生涯至今還沒輸過東宗。

戴資穎晉級後，8強對手是世界排名42的另一位寶島好手白馭珀，以及世界排名19的韓國女將金佳恩的勝方。

(中時電子報)