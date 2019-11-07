今年秋意特別濃？等待冬天到來前，台灣民眾正感受著秋日舒爽的天氣。不少人覺得今年似乎比較涼，氣象局粉專表示，這是主觀感受，未必是真實情境。今年秋老虎沒出現，再加上入秋早，以致今年「天涼好個秋」的情形份外強烈。

今年秋天真的有比較「涼」嗎？氣象局「天氣即時預報」粉絲團貼文，拿今年與去年情況相比，就能看出今年秋天到底「涼多少」，抑或根本沒有比較涼？

小編指出，氣象局分析圖顯示，台北、台中、台南都有相同趨勢，幾乎一入九月就有涼意，並且一路涼下去。雖然今年很早涼，但10月應該要更涼的時候，涼空氣卻沒有跟上。

跟去年比，今年秋天其實比較「熱」，如果綜合9~10月的平均溫度，都比去年還高一些，因為去年到了10月底，就有更強的冷空氣來了。但去年的冬天，卻是讓很多人失望。

為何會覺得今年秋天很明顯？小編分析，涼得久和秋老虎少應是主要原因。由於今年入秋早，因此「涼的時間比較久」且「很穩定地涼」，相較於夏季的炙熱，剛入秋的北風、乾爽，的確讓人印象深刻，而且是「持續久、很快就來的印象」。

至於秋老虎少的現象，去年9月17日，台北當天高溫為37.8°C，為九月歷史第二高溫；而今年中秋後，就沒有明顯高溫發生，秋老虎幾乎銷聲匿跡。

民眾關心今年冬天會冷嗎？依照氣象局的天氣展望，11~12月氣溫以「正常」為主，但「偏暖」比「偏冷」的機率高一點。但這與冬天有沒有冷氣團、寒流並無直接關聯，例如霸王寒流當年是暖冬。

(中時電子報)