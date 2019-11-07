新北市長侯友宜今（7日）上午9時許，前往新北市中和區參加2019銀浪新創力國際周高峰會。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）上午9時許，前往新北市中和區參加2019銀浪新創力國際周高峰會。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）上午9時許，前往新北市中和區參加2019銀浪新創力國際周高峰會，侯友宜致詞時強調，未來3年要新增規畫2000床病床，另外，要在三重碧華國中舊校址，規畫食衣住行育樂醫養All in one的「銀新未來城」綜合園區。

銀髮界年度盛事「銀浪新創力國際周」高峰會7日在新北市登場。會中邀請在日本寫下葉子變黃金傳奇故事的橫石知二；荷蘭國家級長照智庫Vilans的專家漢克赫爾曼．納普以及丹麥第二大城奧胡斯市衛生局長耶堤．史基，透過「共生與共好」、「科技與設計」及「復能與賦能」，提出觀念、科技及創新的服務，讓「我的生活我做主」不再遙不可及。

新北市長侯友宜今（7日）上午9時許，前往新北市中和區參加2019銀浪新創力國際周高峰會。（葉書宏攝）

侯友宜致詞時表示，8年前擔任副市長，全市65歲以上人口34萬，如今攀升至57萬人，如何讓他們活得更有尊嚴、家庭照顧壓力得以減輕，達到在地安養、健康老化的理想，「新北醫動養」願景工程，是整個市府團隊為打造高齡友善城市的重要基礎建設。

新北市長侯友宜今（7日）上午9時許，前往新北市中和區參加2019銀浪新創力國際周高峰會。（葉書宏攝）

侯友宜表示，加速動健康2.0升級版，今年要打造24個共融性遊樂園，明年要做40個，「這些錢應該花，才能照顧長者健康。」再者，訓練健康長者擔任志工，由健康長者去照顧不健康的長者。

(中時 )