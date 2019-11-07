國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日遭爆，過去曾在台北南港地區購置7200萬豪宅。對此，韓國瑜今發出四點聲明，強調一切依法申報財產，公開透明。更質疑周刊是如何取得個資，他強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。而報導此事的《壹週刊》隨後也在臉書發表3點聲明回擊韓國瑜，稱一切可受公評。

以下是《壹週刊》在臉書的聲明：

關於國民黨總統候選人韓國瑜，今日在臉書上譴責壹週刊11月6日有關他曾購買南港豪宅的報導，本刊提出嚴正聲明：

1.總統候選人的財產狀況，向來是可受公評之事，如2000年宋楚瑜之「興票案」、2004年連戰之「海外房產」，皆曾受到各家媒體嚴格監督。韓市長的財產狀況，也不應例外。

2.壹週刊於數月前得到關於韓國瑜南港豪宅的部份訊息，隨即動員同事展開調查，其間也曾有名嘴在電視上爆料相關內容，經匯集官司、實價登錄資訊、並採訪住戶、房產仲介、親近韓家人士，最後也向韓競辦發言人何庭歡查證並得到證實，才推出報導。韓市長稱本刊未經查證即報導，並非事實。

(中時電子報)