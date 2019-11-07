台北地檢署偵辦國安局私菸案，7日完成第二波偵結，包括對永和警衛室少將林國欽、「特勤郭雪芙」張嘉玲等27人，因購買私菸超過50條，分別逃漏菸酒稅、健康捐、營業稅32萬餘元到3萬1千元不等違反《稅捐稽徵法》，依支付國庫30萬到3萬元的條件，給予緩起訴1年處分，至於總統府諮議林家如等人是否涉及不法，北檢仍在偵查中。

國安局私菸案今年8月23日北檢第一波偵結，國安局少校吳宗憲等13人被依《貪汙治罪條例》及違反《稅捐稽徵法》起訴，接著進行第二波購菸大戶的偵查作為。

北檢起訴的購菸大戶中以顏嘉慶購菸537條最多，蔡政寧486條居次，周碩彥400第三，分別逃稅324009元、291321元及240645元。林國欽、張嘉玲各購菸100條，分別逃漏稅60161元、60122元。

北檢這次結案是以購菸50條以上被告為主，至於林家如等訂購不及50條的購菸者，則仍在偵查是否涉及不法。

(中時 )