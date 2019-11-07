新北市石碇國小附幼6日邀請家長與社區志工參與秋季親子染布課程，利用石碇在地的茶葉及植物製成天然的染料，一起將教室的窗簾布、遊戲布重新染色。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇國小附幼6日邀請家長與社區志工參與秋季親子染布課程，利用石碇在地的茶葉及植物製成天然的染料，一起將教室的窗簾布、遊戲布重新染色。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇國小附幼6日邀請家長與社區志工參與秋季親子染布課程，利用石碇在地的茶葉及植物製成天然的染料，一起將教室的窗簾布、遊戲布重新染色。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇國小附幼6日邀請家長與社區志工參與秋季親子染布課程，利用石碇在地的茶葉及植物製成天然的染料，一起將教室的窗簾布、遊戲布重新染色。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇國小附幼6日邀請家長與社區志工參與秋季親子染布課程，利用石碇在地的茶葉及植物製成天然的染料，一起將教室的窗簾布、遊戲布重新染色，並舉行掛布儀式，為孩子的學習空間妝點美麗的色彩。

石碇附幼近5年以華德福教學理念融合在地特色進行課程與教學，教室內以原木色調為主，孩子使用的大多為自然的素材、老師手作的布偶等，牆上垂掛著粉紅色的布幔則是家長與幼兒親手染製的，因為是天然的植物染，每年秋天都需要重新染色，這也成為石碇附幼最具特色的秋季教學活動。

石碇國小附幼主任黃淑慧說，染布的手續雖然非常繁複，從用石碇的生豆漿上槳、預備布料、到社區採集植物並萃取植物染液，這一連串預備的過程皆由幼兒和家長攜手完成，但是孩子們對於能親手製作教室內的窗簾、每天玩的遊戲布，都感到非常期待。

幼兒心心就興奮的說：「自己染的窗簾，讓教室變得好漂亮哦!幼兒小蓁也說遊戲布是我們自己染的，我們很厲害吧！」幼兒小喬的媽媽也相當肯定幼兒園的染布課程，非常感謝老師帶領孩子與家長們一起參與幼兒園大小事，用心去感受石碇自然文化的美、用雙手去製作充滿愛的成品，更讓孩子學會珍惜手中的玩具，這些都是珍藏在孩子心中美好的回憶！

石碇國小附幼校長魏千妮表示，石碇早期是北台灣重要的植物染區，社區內有多種植物染原料，這次使用了石碇的東方美人茶、在地採集的小葉冷水麻、薯榔、大菁，及校園內種植的福木等植物製成的天然染料，讓大人小孩們不僅玩得愉快，更是華德福教學理念結合在地文化的實踐。

新北市政府教育局表示，石碇附幼的秋季染布活動已成為年度孩子期待的盛事，不僅充滿在地特色，更提供幼兒在幼兒園教保活動課程大綱中動作、社會、美感三大領域的素養學習，感謝幼兒園帶領孩子動手學習，以實際行動將在地特色融入課程中，親手打造專屬於石碇孩子的學習環境，相信孩子們不僅會更加珍惜，更是別具文化傳承的重要意義。

(中時 )