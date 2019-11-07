24歲林姓自閉症患者，前年在一家連鎖餐飲店擔任工讀生，為保住工作幫高姓店長，擔任43萬汽車貸款保證人，因他月薪5800多元，卻要擔負1.6倍月薪車貸保證人，在法扶律師協助下，提出訴訟要求撤銷相關保證責任。台北地方法院審理後，法官認定領有輕度身障證明的林男，簽約時根本無法理解貸款、抵押契約及本票意義，判決撤銷他簽下的貸款契約、抵押契約和本票的法律行為，免除保證責任。

因患自閉症，導致認知及學習工作能力都較正常人要低的林男，2017年在一家餐飲連鎖店南京三民店擔任身障工讀生。林男的律師說，林因工作能力較差，上班時數較少，去年向高姓店長請求能增加上班時數，但高卻藉機要他擔任車貸之連帶保證人。

律師說，林當時無法理解連帶保證人的意義及其法律效果，因擔憂拒絕會導致工作不保，就在2018 年7月3日，在車商提供的車貸申請暨約定書契約、車輛動產抵押契約書，及與高姓店長共同擔任發票人的本票（下稱系爭本票）上簽名，同意擔任高43萬車貸債務的連帶保證人。

林的每月平均薪資僅5861元，較高每月應攤還車貸9374元為低，車商卻趁林輕率、沒經驗而不能完全理解意義情形下，要林簽下貸款契約、抵押契約及簽發本票，使林則須負擔43萬車貸連帶保證責任及本票共同發票人責任，對林男顯失公平，主張聲請法院撤銷簽下的貸款契約、抵押契約及簽發本票的法律行為，免除相關連帶保證責任。

北院審理後，法官認為原告林男，從兒童時期就因發展及學習問題持續就醫，迄今仍在兒童心智科固定就診，領有輕度身心障礙手冊，臨床心理報告顯示為自閉症病患，訊息處理速度、認知靈活度、社會互動與溝通品質都不佳，並經醫師診斷因自閉症類群障礙出現明顯的社交互動及溝通障礙，症狀包括對他人的意圖較難區辨真偽、語意理解及語言表達都有困難，有醫院診斷證明為憑。

林男雖然在店家工讀，但僅從事打雜、清洗及打掃，並未負責收銀及點餐工作，更可認定他無理解與認知擔任連帶保證人及本票共同發票人的意義與責任能力，同意擔任車貸債務連帶保證人及簽發本票時，正值林因職場事務有求高姓店長，難以拒絕之際。由相關情形來看，法官認為難認定林男簽立契約及簽發本票行為是經注意或熟慮，也難認定他有充分理解或判斷相關法律行為，對於自己意義的能力，判准林的撤銷聲請。

(中時 )