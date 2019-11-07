我國此次的維安人員招訓相當特殊，由於人數眾多，因此除了國安局內各處室必須選派人員進行特訓，同時也在陸海空三軍大舉招募，初選人數一度高達400人，在經過三個月的魔鬼特訓和層層篩選，最終留下了330名菁英，其中一位就是擁有「超美11字腹肌」的莊珮甄。

莊珮甄畢業於女性專業士官班第12期，擁有超漂亮曲線的她身材辣到不行。完美的11字腹肌令許多女孩超級羨慕，然而這完美身材背後是經過「地獄級」特訓才鍛造而出。莊珮甄表示剛入特勤的時候，其中一個測驗項目是舉重的推舉（100下），還記得那時候為了通過測驗非常的辛苦，在朋友的推薦之下開始接觸重訓，卻不想大大的改善了長期的腰痠背痛和上背駝背的現象，令她覺得非常神奇。

除了重訓外，莊珮甄也提到另一項特勤人員必練的核心肌群，她表示特勤人員每天在腰部扎著許多裝備，而且還要久站，當核心肌群經過了一段時間訓練，在執行勤務上有許多的幫助。在超高強度的訓練下，難怪莊珮甄能擁有傲人的好身材。

(中時電子報)