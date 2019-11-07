民進黨「蔡賴配」是否成形備受矚目，外傳最快下周四對外公布，總統府祕書長陳菊今上午赴立法院死法及法制委員會報告前受訪表示，副手人選由總統決定，目前她不清楚，對她而言，一個是兄弟，另一方面是總統的幕僚，相信蔡總統會在適當時機公布。

陳菊指出，副手人選甚麼時候宣布由總統決定，目前來講她不清楚，也不知道，近期也沒時間與賴清德見面，賴清德忙著助選，她一方面要上班，一方面也要助選。

「蔡賴配」是否會淪為口號，陳菊認為，蔡總統與賴清德合作，從過去到現在，過程中難免有競爭，但這次有共同目標，守護台灣一定要團結合作。

黨內積極力拱「蔡賴配」，是否有居中協調，陳菊說，她是總統幕僚，另一方面賴是她的兄弟，彼此都很熟悉，但她沒有參與、促成與推薦，越自然越好，都要了解團結合作是他們的合作。

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(中時 )