習10日訪希臘 赴巴西金磚領導人會晤 10:582019/11/07 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國家主席習近平。（圖／新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部發言人華春瑩宣布，中國國家主席習近平將於11月10日至15日對希臘進行國是訪問，並赴巴西出席在巴西利亞舉行的金磚國家領導人第11次會晤。 新浪財經7日報導，華春瑩宣布，習近平應希臘總統帕夫洛普洛斯(Prokopis Pavlopoulos)、巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)邀請，本月10日至15日前往希臘進行國是訪問，並赴巴西出席金磚國家領導人第11次會晤。 (工商 ) #巴西 #希臘 #領導人 #11 #會晤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》雙11快閃行銷！北富銀美元定存、刷卡、貸款均優惠 11:422019/11/04 財經 《科技》樂天電子書搶進雙11，拚年度銷售攀峰 14:322019/11/04 財經 迎戰雙11 myBook限量暢銷電子書11元買起來 15:312019/11/04 科技 《熱門族群》雙11檔期，電信業尬場 15:402019/11/04 財經 DxOMark宣布11／7公布iPhone 11 Pro相機分數 10:122019/11/05 科技 奇力新集團 10月營收下滑6.39％ 17:492019/11/06 財經 Readmoo讀墨公佈雙11優惠 儲值送電子書閱讀器 17:582019/11/06 科技 松果購物雙11首周開紅盤 訂單量較去年同期增7成 10:112019/11/07 財經 《金融股》「雙11」神卡駕到，網購剁手族集合 10:342019/11/07 財經 《業績-電子商務》創業家10月營收創同期高，前10月增1.62％ 10:512019/11/07 財經 兩岸熱門新聞 陸研發海上風電機組 單機年發電4千萬度 - 兩岸 - 旺報 支付寶宣布開放海外遊客註冊帳戶 - 兩岸 港區議會選舉延期？專家不贊同 - 兩岸 大陸再對港頒布「16條措施」 - 兩岸 明皇帝的覆亡──倭寇的侵擾與蒙古的犯邊（三） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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