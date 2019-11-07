中國外交部發言人華春瑩宣布，中國國家主席習近平將於11月10日至15日對希臘進行國是訪問，並赴巴西出席在巴西利亞舉行的金磚國家領導人第11次會晤。

新浪財經7日報導，華春瑩宣布，習近平應希臘總統帕夫洛普洛斯(Prokopis Pavlopoulos)、巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)邀請，本月10日至15日前往希臘進行國是訪問，並赴巴西出席金磚國家領導人第11次會晤。

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