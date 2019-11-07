雖然美國一再聲稱大陸電信巨擘華為背後替北京從事間諜活動，不僅將其列入出口黑名單，並要求Google等大廠「斷糧」，中止提供作業系統服務。不過，前聯合國安理會主席馬凱碩卻認為，美國可透過Google傳遞美式價值觀，Google可視作美國的「特洛伊木馬」，不讓Google向華為提供服務是很不正確的。

錯棋！美原可將「木馬」崁入華為 他們卻不要

據陸媒《觀察者網》報導，前聯合國安理會主席、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長馬凱碩（Kishore Mahbubani）在6日舉行的《與任正非咖啡對話》上直言，「美國是希望大陸更多地依賴，還是相反」？他並指出為了長遠利益，美國更應該讓大陸更加依賴美國科技和企業，這樣美國才能擁有籌碼。

馬凱碩向在旁的華為總裁任正非與「德國工業4.0」精神之父的祖爾克（Detlef Zuehlke）詢問，華為在軟體與晶片等領域是否太依賴美國科技廠商？「脫鉤」是否反而會促進大陸相關科技發展？他表示，華府應該思考，他們現在採取的措施其實會影響美國利益，「不知道華盛頓這些人是怎麼想的，這簡直就是對自己開了一槍」，引起全場笑聲。

任正非對馬凱碩的說發表示認同，並形容處於頂峰的美國科技，就像在喜馬拉雅山頂上，而大陸在山腳，而山頂融化的水，灌溉山下的莊稼，但如果山頂截流，山腳還可以選擇打井。

任正非更指出，正所謂高處不勝寒，如果美國不供應，幾年後會「凍住」，替代品一定會出現。面對這樣的機會，全世界都會行動起來；但大陸能不能行動還要打個問號，大陸科技還不是那麼先進，但其他國家可以，日本、德國要趕緊打井。

祖爾克也表示，沒有人對過去幾年美國工業的發展滿意，而德國受益的是開放市場。但如果將市場關閉起來，這對其不利，希望在接下來幾周能看到好的結果，也許美陸之間能就華為等問題達成一致。

(中時電子報)