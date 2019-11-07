國安局特勤中心上午舉行第15任正副總統選舉安維編組結訓典禮，安維7號典禮由國安局長邱國正主持，共有330人特勤人員宣誓「以身作盾」，保護維安對象決心。據了解，國安局特勤中心目前仍預判有3組人選，換言之，國安局認為親民黨主席宋楚瑜參選的可能性很高。今天典禮所邀請各政黨代表，僅民進黨派人列席。

對於總統候選人維安，國安局特勤中心在11月18日到22日，候選人至中央選委會登記後即刻接手。目前準備5加1組，每組55人，含正副總統候選人與家屬維安保護。特勤中心預訂14日由邱國正親自抽籤分派各組負責的總統候選人任務。

根據中選會公告，「11月18日至11月22日受理總統、副總統選舉候選人登記申請」。現可確定民進黨、國民黨已有提名人蔡英文、韓國瑜會前往登記，至於親民黨、時代力量是否也有提名人則備受關注 。

總統、副總統候選人在中選會三樓完成登記申請後，特勤中心即接手維安，陪同步出大樓，2020年1月11日完成總統大選的投票、開票後，特勤中心仍負責維安，直到中選會公布下副總統當選人為止。

據了解，國安局亦將循往例，於總統候選人登記完成後，擇期聽取「國家安全情勢」簡報，並由邱國正親自向候選人簡報。

(中時 )