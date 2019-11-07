衝突事件後，劉德林右眉上方掛彩，手也受傷。（袁庭堯攝）

劉德林與黨團成員期盼司法還原真相，導正社會視聽。（袁庭堯攝）

高雄市議會十月底爆發藍綠衝突，國民黨市議員劉德林7日上午由黨團成員陪同、至高雄地檢署遞狀控告民進黨議員李柏毅、林富寶及江瑞鴻傷害罪。劉德林也痛批民進黨「加害人控告被害人」豈有此理，期盼司法還原真相，導正社會視聽。

針對民進黨議員林宛蓉昨日的提告，劉德林表示相當遺憾，待該案不起訴後，將再提告反誣告。劉德林由律師洪士宏陪同遞狀，他期盼這次的衝突事件，是議會最後一次的受傷事件。

「民進黨人數多的時候，展現多數暴力；人少的時候，變成行動暴力」，劉德林呼籲問政回歸理性，百姓不願意再看到議會發聲衝突。暴力事件後，劉德林的右眉上方縫了五針，右手腕也挫傷、破皮，但他表示已無大礙。

回憶衝突現場，劉德林表示，當時民進黨包圍、強佔主席台，讓議事無法順利召開，是導致衝突發生的主因，他也深感遺憾。「開會是我們的天職」劉德林強調，議事內容攸關高雄市民的福祉與建設，也是議員的主責，再大的問題，都可以透過議事規則，在議事殿堂裡表達訴求，不需要透過強占主席台、暴力相向的方式。

劉德林呼籲高雄市議會，事件後還是要回歸理性問政，以市政為前提，讓明年的建設往前走，才是高雄市民之福。

(中時 )