F-35C隱形戰機在「卡爾文森」號航母上的畫面

美國最新型超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）雖然耗資130億美元（近4,000億台幣），但問題層出不窮，因此海軍正升級老航母，好讓最先進的F-35C戰機從艦上首飛。

據《突發防務》（Breaking Defense）網報導，美國海軍官員說，福特級航母首艦「福特」號和2號艦「甘迺迪」號（USS John F. Kennedy，CVN-79）當初並沒有針對F-35上艦來打造，必須等到部署後，再進行複雜的升級與維修，以結合航母與艦載機，而這可能需要耗時多年。

據一名海軍官員透露，當初福特級前兩艘航母最後設計定案時，F-35C研發還在進行，以致產生落差，無法將這款艦載機的要素涵蓋進去。

而這意味1983年下水，艦齡36的老航母「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）將成為F-35C在海上的第一個家。目前「卡爾文森」號正在華盛頓州的布雷默頓海軍基地（Naval Station Kitsap-Bremerton）進行3,400萬美元（約10億台幣）的修整，而作業將進行到2020年7月，預定2021年部署。

由於F-35C是針對艦載設計，因此翼展達51英尺（近16公尺），比美國空軍的F-35A，還有海軍陸戰隊的垂直起降F-35B要來得大。它能發射兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），以及兩枚重達2,000磅（近1公噸）的聯合直接攻擊炸彈（Joint Direct Attack Munition，JDAM）。

不僅如此，除了AIM-9X飛彈外，F-35C未來還能投擲利用三模式尋標器（Tri-Mode Seeker），從遠方摧毀並追蹤移動目標的「小直徑炸彈II」（Small Diameter Bomb II，簡稱SDB II）。此外，據美國海軍公佈的資訊，它的飛行速度可高達1.6馬赫，航程超過1,200海里（約2,200公里）。

(中時電子報)