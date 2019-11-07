金門地檢署檢察長洪家原、金防部指揮官賀政中將，在擎天廳與官兵一起向賄選說「不！」（金門地檢署提供／李金生金門傳真）

金門地檢署檢察長洪家原在太湖營區向官兵宣導反賄選和反毒品。（金門地檢署提供／李金生金門傳真）

金門地檢署查賄專用QRCODE。（金門地檢署提供／李金生金門傳真）

金門地檢署與金防部陸續在擎天廳、太湖營區幹訓班，並遠赴「離島中的離島」大膽舉辦反毒及反賄選活動，向官兵宣導打擊犯罪，維護美好家園的決心。

金門歷次的大、小選舉，尤其是地方型的選舉中，曾發生縣籍現役軍人因親友請託，不慎涉入賄選案，不但破壞軍譽，也讓競爭對手質疑選舉的公平性。

金門地檢署檢察長洪家原基於維護乾淨選舉，親自帶領團隊與金防部合辦法治宣導教育，不但進入金門本島防區核心地帶，也搭船前進距對岸大陸僅4400公尺的大膽島，與戍守官兵分享反賄選和反毒的相關法律知識。

其中，在擎天廳內由金防部指揮官賀政中將主持，集結620餘官兵聽講的場次，洪檢察長深入淺出解說，也提醒將反賄選的觀念傳達家人，協力營造優質選舉文化，在明年總統和立委大選中，一起守住反賄的新防線，打造金門選舉的新風氣。

檢舉賄選專線電話：0800024099撥通後按4、(082)325090轉110

檢舉郵政信箱：金門郵政第30號信箱。

(中時 )