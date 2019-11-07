女星Angelababy(楊穎)有四分之一德國血統，因此有張立體精緻的小臉，而她不僅跟男神黃曉明結婚還生了兒子小海綿，而她產後3個月就復工，至今始終維持著纖細的身材，完全看不出來已經當媽，近來她上節目，大方讓主持人量腰圍，真實數字曝光驚呆現場眾人，覺得超不可思議！

Angelababy近日作客《變身總動員》，當天一身馬甲背心搭配短裙、短靴，加上她纖瘦的身材，整個少女感滿溢，現場眾人都相當好奇她腰有多細？主持人沈夢辰親自為Baby測量，竟得出54公分(21吋)腰圍，數字讓眾人看傻眼，來賓方家翊和馬薇薇當場測了頭圍，分別是56公分跟59公分，比Baby腰還大！

眾人好奇Baby何以多年來能這麼纖細？她則謙虛說其實自已很愛吃零食，但大概是基因給了她優勢，讓她吃不胖，有來賓也爆料常看到她去吃火鍋，讓Baby露出不好意思的笑容，表示自己的死穴就是不能餓到，「餓了我會脾氣超差」。

(中時電子報)