涉嫌吸金7億元的台灣民政府祕書長林志昇，6日晚間驚傳在蘆竹家中病逝，享年68歲，患有攝護腺癌末期和高血壓的林過去就以身體不佳獲3000萬元重保、重獲自由，多次強調自己清白，要撐著證明，如今離世，雖然案件仍在桃園地院審理，但依規定他涉案將免責。

林志昇和林梓安自2011年起，宣稱獲美國授權，發行要價1千至6千元的身分證和行照駕照，噱稱未來將執政，以政治話術瘋狂「吸金」7億元，夫妻倆住豪宅、擁房產和鉅款，光家裡就藏1.3億元現金，桃檢依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴。

自去年5月搜索開始就被裁定收押禁見的林志昇和林梓安夫妻，林志昇以重病聲請交保，桃園法地院合議庭去年10月裁准林志昇1000萬元、林梓安700萬元交保，限制出海出境，檢方抗告後交保金分別提高到3000萬、2000萬元，每晚8點前需向在地派出所報到。

林志昇2日凌晨在蘆竹住家跌倒，林姓學員發現連忙叫救護車將他送往經國敏盛，但到院時已失去生命跡象，緊急救回後插管維持呼吸，病情一直沒有起色，林妻4日同意拔管，5日下午由救護車載回蘆竹豪宅後，6日晚間18點嚥下最後一口氣離世。

(中時 )