「2020台灣燈會在台中」主展區將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，市府經濟發展局廣邀企業參與「產業讚聲燈區」，已有多家國際知名大廠表達進駐意願。6日在市府舉辦企業參與燈會籌備說明會，各公司對燈座高度大小、區位、能見度、廣宣等積極討論，燈區精彩可期。

「產業讚聲燈區」將以「科技台中 智慧城市」為主題規劃，不論產業與企業規模，市府都非常歡迎企業利用科技燈品與互動裝置結合，展現富智慧科技的創新技術，也推廣在地產業特色。

「企業參與意願相當高！」經發局指出，目前上銀科技、台中精機、巨大機械、豐興鋼鐵、大同、三中港奧特萊斯、拓凱實業、欣彰天然氣、欣林天然氣、欣中天然氣、太平洋SOGO百貨，以及台中果菜市場、台中魚市場、台中市肉品市場、豐原農產品市場等多家公司均有進駐意願。

此外，台灣美光記憶體、日堡全球精密科技、大遠百、新光三越、中友百貨等多家企業也對志工參與、光環境營造、捐贈物資、廣告露出等各項計畫表達高度興趣。

經發局說明，「2020台灣燈會在台中」預估參觀人潮將達1500萬人次，活動期間廣告效益驚人、企業參與燈會對於企業形象的提升，遠大於透過其他媒體宣傳。歡迎在地企業進駐燈區，參與台中年度盛事，針對有進駐意願的團隊，經發局目前也持續接洽中。

(中時 )