BEARD 2 BRODIE pic.twitter.com/JwUX23Z8vn — Houston Rockets (@HoustonRockets) November 7, 2019

面對近年宿敵火箭，勇士這次無論如何也沒辦法再演奇蹟！靠著先發五人得分至少都拿17分，火箭7日在自家主場以129比112轟翻勇士，隨著勇士本季傷兵累累，如今再跟火箭交手，明顯已經變成不同層級球隊對決，實在令人感概。

前役爆冷用菜鳥陣容擊潰拓荒者的勇士，由於卓雷蒙格林、羅素兩大主力仍因受傷缺陣，只能續用這套總共年薪才700萬美元的先發陣容應戰，不過靠著柏克斯、帕斯卡兩人火力支援，打完第1節，勇士僅以29比30落後地主火箭。

可是來到次節，哈登、韋斯布魯克、豪斯等人外線火力逐漸回溫，搭配卡佩拉、塔克兩人在內線的絕對優勢，火箭逐漸擴大領先差距，來到第3節，火箭更一度領先到20分以上，儘管勇士仍未放棄，卻再也沒辦法把落後縮小到個位數。

哈登拿下全場最高36分，外加13助攻、4籃板、3抄截、3火鍋，簡直是拿勇士來刷數據，塔克也拿22分、11籃板，卡培拉摘19分、16籃板及6火鍋，韋斯布魯克18分、8籃板及6助攻，豪斯17分，小瑞弗斯替補貢獻12分。

勇士則以替補後衛柏克斯28分最高，前役奪勝替自己慶生的帕斯卡，也有19分、6籃板與3助攻，葛倫羅賓生15分、11籃板，根據勇士總教練科爾評估，羅素有機會下役重返先發，不過手指韌帶撕裂的格林，可能還要缺賽3場。

(中時電子報)