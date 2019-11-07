台灣民眾黨台北市第三選區(中山北松山)立委參選人何景榮向同選區對手下辯論戰書，除了藍綠對手之外，因為新黨可能在該區推派新黨文宣委員會副主委林明正參選，因此何景榮今日前往新黨黨部下戰書，並質疑新黨的一國兩制與終極統一主張。

何景榮表示這次選舉是雙山(中山松山)四帥(蔣萬安、吳怡農、何景榮、林明正)的對決，而他對林明正很多看法不同意，所以向他下辯論挑戰書，他不同意新黨主張的終極統一，他的主張和柯文哲一樣即兩岸一家親或者五岸一家親，不能只有中國大陸來的才是親，像他自己的母親來自南洋群島，大家都是台灣人，「親」是指親人，是文化血緣的，不是政府間或統一。他還表示今天還是要說台語，不然怕又被政府檢視台灣價值不夠。

對此林明正回稱，何景榮表示不同意一國兩制終極統一，但或許透過辯論可以看出新黨與民眾黨差異沒有那麼大，新黨主席郁慕明講過柯文哲的政策最令他支持的就是兩岸一家親，和平是共同目標，民進黨要把台灣帶向毀滅，國民黨搞不清楚要往哪，最紅的反而是民進黨，因為搞台獨兩岸馬上統一，最綠的反而是國民黨，反而新黨民眾黨走中間路線，這些都可以透過辯論釐清。

何景榮表示依法只要選區內三分之二以上的候選人同意，電視政見發表會就可以使用辯論會方式進行，他不但要和林明正辯論，還要跟其他人推動政見會採用辯論形式，他會盡快喬時間邀請其他候選人，如果另外兩個人不敢辯論，就先和林明正辯論，並借用新黨黨部。林明正打趣的建議可以請台灣民眾黨主席台北市長柯文哲借台北市府場地，何景榮回稱民眾黨不是會濫用國家機器的政黨。

＃2020大選 ＃立委 ＃何景榮 ＃林明正

(中時 )