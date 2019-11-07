近年來日本連鎖丼飯陸續引進至臺灣，原本獨佔臺灣丼飯龍頭的「吉野家」客群也被分散。網路上就在討論目前三間日本丼飯「吉野家」、「すき家」、「松屋」，其實吉野家的味道不會遜色，但似乎最被嫌棄的就是吉野家，到原因出在哪裡？而網友也指出關鍵就在於「CP值」。

鑑於臺人對日系丼飯連鎖店「吉野家」買單率下降，原PO在PTT上發文表示「吉野家並沒有想像中的廢，你們是在嫌啥灰？」想找出曾經輝煌一時的吉野家落寞的原因。其實網友仍覺得吉野家的口味好吃，願意買單，並且特別指出「雞丼」、「茶碗蒸」才是吉野家的特色，不過為人詬病的就是「CP值」，箱比其他兩間「松屋」、「すき家」，真的太貴了！

原PO在PTT上發文表示「吉野家並沒有想像中的廢，你們是在嫌啥灰？」想找出曾經輝煌一時的吉野家落寞的原因。（摘自PTT）

專業行家分析，三間丼飯雖都是由日本代理，卻不是直營，在味道上與日本都有落差，綜合網友評論「雞丼」是吉野家獨門特色，好吃不膩口，網友都願意花錢買單。「青菜」反而是すき家受歡迎的地方，松屋則是有價格親民，味道也不及日。

吉野家「雞丼」被獄唯獨門特色。（圖為牛雞雙寶、麻婆豚肉丼／摘自吉野家官網）

吉野家因為價格比2間都還要貴，相比下來CP值差強人意，分量又小吃不飽，所以客單下滑，網友表示「吉野家CP值輸大囉！」、「連美國吉野家請老墨都弄得比臺灣好，大碗大份量、料多又實在」、「貴又難吃還超小碗，比鬍X張還扯蛋」。

甚至，網友評「像在吃飛機餐」，如果在吉野家買一份套餐，其他間店可以點3份。至於讓網友那麼氣憤的原因，行家指出「在日本，吉野家是最好吃的，所以也最貴！日本吉野家的醬汁完勝兩間。」更有一個網友帶著精闢見解表示，吉野家就是太早來臺灣，如果現在收起來5年後再來，一樣會很夯。只是臺人愛嘗鮮，越後面來的越愛吃。

(中時電子報)