法務部次長蔡碧仲昨天出席查賄大會師，神來一筆「不能讓靠狗屁倒灶、矇騙的人選上國家元首」惹議。國民黨團今天上午舉行記者會反嗆蔡碧仲近來失格發言，違法行政中立，淪為特定候選人的另類助選員，已不配當法務部次長，高喊「蔡碧仲，下台」、「東廠，下台」。

基隆地檢署昨天舉行查賄大會師，集結檢、警、調、廉等單位到場，法務部次長蔡碧仲致詞時大酸，「候選人要靠實力，不能憑一些狗屁倒灶、技巧來矇騙，登上國會殿堂甚至擔任我們國家的元首」，引發違反行政中立爭議。

國民黨團首席副書記長陳宜民直指，今天要選總統就兩個，一個是盼能選上，另一個是爭取連任，為何蔡碧仲只講選上不談連任，整個話語上意有所指，針對性很強。蔡碧仲公開違法行政中立發言，難道不會被解讀成或成為政府未來查賄選，被質疑選擇性執法，成為對特定候選人的另類助選。

國民黨團副書記長許毓仁強批評，蔡碧仲從卡管案、代理花蓮縣長、陳明文三百萬失款案、與立委互嗆反質詢、呼應閣揆蘇貞昌魔鬼說等屢屢失格發言，跟律師沒兩樣，已失去政務官風範，聽命於上級辦事，護航民進黨做的狗屁倒灶事情，必須馬上下台當律師。

國民黨立委陳玉珍揶揄，若蔡碧仲這麼喜愛帶風向，辦藍不辦綠，乾脆回到民間暢所欲言，否則徒增民眾對司法的不信任，請蔡知所進退、自行請辭。

陳宜民痛斥，PTT日前剛清除1154個帳號，其中大多來自與民進黨公關公司持有的帳號，完全自打臉反賄選、科技查賄，

對於韓國瑜被爆失業期間在北市南港購7200萬豪宅，許毓仁緩頰，一般公民買房貸款受個資保護，到底是誰暴露情資，口口聲聲說要查賄選，是否有動用國家法務情治系統暴露資料？

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(中時 )