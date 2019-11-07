國民黨總統參選人韓國瑜近來選情緊張，民進黨的抹黑攻擊一波接著一波，親民黨主席宋楚瑜更宣布即將參選2020總統大選，恐怕將衝擊選情；民調顯示宋楚瑜宣布加入戰局後初步獲得的民調數字為7.9%，有人認為這數字不足為懼，但黑韓名嘴黃創夏卻示警「今年的宋楚瑜很恐怖！」

黃創夏在政論節目上表示，不要看宋楚瑜現在剛起步的支持度只有不到8%就看不起他，2016年宋宣布參選時的民調只有2%、3%，而現在還沒宣布參選就有快8%了！現在宋楚瑜的底氣比四年前還要強！當時他衝刺完一口氣搶了13%、157萬票，這次8%起步，到時候得到的票數絕對「很恐怖！」

黃創夏分析，到時候宋楚瑜會搶的票是誰的票？韓國瑜的！韓國瑜現在好不容易才死撐著25%的支持度恐怕會更不樂觀，更不用說韓國瑜身旁「鐵一般的支持者」每一個都跟宋楚瑜密不可分！韓在地的友軍傅崐萁、張榮味、顏清標通通都跟宋「麻吉麻吉」，韓國瑜的文膽孫大千跟宋楚瑜「情同父子」，韓國瑜的「鐵衛隊」周錫瑋更是因為宋楚瑜才崛起、出頭的！韓國瑜跟宋楚瑜的支持群重疊度高到匪夷所思，人馬、幹部通通都連在一起，宋出馬絕對會狂吃韓國瑜的選票！

前國民黨黨黨員李正皓更補槍表示，現在宋楚瑜有8%，代表親民黨現在有3到4席的不分區，現在傅崑萁想搶立院龍頭，「如果宋楚瑜現在說要給傅崑萁排親民黨不分區第一」，那傅崑萁會幫誰？當然幫宋啊！現在親民黨這3到4席不分區的名額完全可以拔光韓國瑜在地的樁腳！嘉義的翁重鈞、花蓮的傅崐萁通通都會倒戈！地方派系被拔光後韓國瑜就只剩下韓粉，接下來的仗要怎麼打？

(中時電子報)