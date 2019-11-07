美國摩門教家族成員在墨西哥北部遇襲，造成9死慘劇，墨西哥官員昨（6）日表示，推測摩門教家庭遇襲是捲入了當地兩個黑幫集團搶奪地盤的戰爭，目前不確定他們為何捲入這場衝突，或只是單純遭誤殺。

美國摩門教家庭在墨西哥北部遇襲，警方初步判定和當地黑幫地盤之爭有關。

美國知名摩門教家族在墨西哥遇襲。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，17名美國摩門教家族成員4日上午駕駛3輛轎車行經墨北邊界奇瓦瓦（Chihuahua）與索諾拉（Sonora）兩州交界處高速公路途中突遭襲擊，車上3名母親、6名幼童不幸喪生，另外8名孩童生還。

墨西哥國防部官員魯伊斯將軍（Gen. Homero Mendoza Ruiz）昨晚表示，相信摩門教家庭是捲入了當地兩個幫派集團「Los Salazar」、「La Línea」之間的地盤戰爭喪命。魯伊斯將軍說，周一上午攻擊發生前，兩大幫派才在邊境一座城鎮展開槍戰，造成1死1傷。

墨國檢方目前還在調查摩門教家庭捲入幫派衝突的原因，不過也不排除誤殺可能。魯伊斯將軍表示，受害者駕駛的轎車當中，有兩輛為雪佛蘭（Chevrolet）SUV型Suburban車款，是當地黑幫習慣使用的車型。此外，一名原本在車上的孩童最後被允許逃離現場，檢方據此相信被害家族並非兇手鎖定的目標。

不過也有家屬質疑這是一起針對摩門教家庭的攻擊事件，受害者家屬藍福特（Taylor Langford）控訴，「光天化日之下，3輛載著女人、小孩的轎車遇襲，這不會認錯人」，他相信家人是被鎖定攻擊。

墨西哥前外交部長卡斯塔尼達（Jorge Castaneda）5日表示，受難家庭所屬的知名美國摩門教大家族黎貝隆（LeBaron）家族過去就曾和墨西哥毒梟發生衝突，除了公開譴責、起身對抗毒梟，和鄰近社區也曾就爭奪水資源發生產生摩擦，長久以來雙方關係緊張。

卡斯塔尼達還說，罹難者當中一名女性是家族裡知名的鬥士，非常活躍於對抗幫派份子、捍衛家庭及家族成員。他還提到，自2011年以來，黎貝隆家族在墨北建立的社區就受到90名聯邦警察駐守保護，只不過今年稍早部分維安警力就已撤除。

一名親屬米勒（Kendra Lee Miller）表示，這不是當地毒梟、幫派份子針對他的家族進行的第一起攻擊，家族成員最近才又受到毒梟威脅，他說案發當天3輛車一起出發是基於「安全考量」。

(中時電子報)