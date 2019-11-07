據大陸電鋸科技部網站，大陸為促進通信產業發展，推動第六代移動通信(6G)技術研發工作，近日，大陸科技部與發展改革委、教育部、工業和資訊化部、中科院、自然科學基金委在北京組織召開「6G技術研發工作啟動會」，宣布成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組。

其中推進工作組由相關政府部門組成，負責推動6G技術研發工作實施；總體專家組由來自大學、科研院所和企業共37位專家組成，主要負責提出6G技術研究佈局建議與技術論證，為重大決策提供諮詢與建議。

大陸科技部副部長王曦在會上指出，目前全球6G技術研究仍處於探索起步階段，技術路線尚不明確，關鍵指標和應用場景還未有統一的定義，未來會持續重視，透過6G技術研發的系統佈局，解決通信與資訊安全領域面臨的一系列基礎理論、設計方法和核心技術問題，在基礎研究、核心關鍵技術等方面有所突破。

(旺報 )