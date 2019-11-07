馬來西亞留學生馮業輝花4年時間踏遍全台，拍攝出令人感動的作品，此為縮時台灣2。(馮業輝攝/YouTube)

用縮時影像拍台灣之美，外國留學生真是太讚了！馬來西亞留學生馮業輝來台就讀，利用4年時間上山下海走訪台灣各地，他說，愛台灣不是口號，而是一種行動，想把台灣的美讓全世界看見。他的《縮時台灣》公開後，獲網友熱烈迴響，有人形容，看到影像「感動到雞皮疙瘩」。

馮業輝表示，他是馬來西亞華人，2015年來臺留學期間走遍台灣，背負二十幾公斤器材上山下海到各地拍攝，超過10萬公里的旅程，足以環島一百次。他說，即將離台前往紐西蘭繼續升學， 希望離開前能為台灣做一些事情，留下一些東西。

馮業輝4年期間所拍攝的珍貴影像，經專輯配樂成4集發布在YouTube上，影片中呈現花蓮六十石山、合歡山主峰、新北十分瀑布、虎頭山琉璃等景致，天地壯闊之美令觀者動容。他說，「想把台灣的美讓全世界看見！愛台灣不是一種口號，而是一種行動」。

《縮時台灣》昨日上架後，由於影像太美，好評不斷，引起網友熱烈迴響。網友紛紛留言，「謝謝你把台灣拍的這麼美」、「每一次看都還是感動到雞皮疙瘩」、「優技善念呈美景…您為人間流傳驚嘆的美好」、「跟隨你的腳步，看到了好多從未注意到的臺灣之美」。

(中時電子報)