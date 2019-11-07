民進黨立委林俊憲質疑國民黨總統參選人韓國瑜買豪宅，向業主台肥借兩成款項，其間有無施壓或其他內幕。韓競總發言人葉元之上午說，韓在交屋之前發現貸款壓力太大，就把房子認賠賣掉，根本沒啟動貸款程序；林所指的貸款是整體住戶與台肥的事，與韓無關，林完全是移花接木、造謠抹黑，選舉選成這樣，林應為自己信用保留一點點尊嚴。

葉元之上午解釋，就他了解，「房子當初沒過戶，也沒啟動貸款程序。」房子在2011年購入、2016年賣出，這段期間韓只支付預售屋的工期款，且是以積蓄及2013年起擔任北農總經理的收入支付，後來準備過戶時要辦貸款，才發現貸款壓力實在太大，買不起，才賣掉房子，賠了兩百多萬元，韓根本沒啟動貸款程序。

他說，林俊憲所講台肥、銀行或與住戶之間貸款，那是整體住戶的事，與韓無關；韓當時失業11年、後來當北農總經理，沒權力向台肥施壓，林完全是移花接木、造謠抹黑。

葉元之說，其實買了預售屋，後來完工交屋前發現貸款壓力太大，在交屋前就賣掉，甚至認賠，是一般人常碰到的問題，這也是韓國瑜了解庶民的辛苦，懂得苦民所苦的原因之一。只是這間房子並沒過戶給韓，只在預售階段，既沒完成過戶、沒有公開資訊，理論上這些個資只有當時的建商台肥知道，一般人不會知道，為何多年後韓要選總統，這些個資會被詳細拿出來，我們真的覺得不寒而慄。過去馬政府時間蔡英文選舉，抨擊國家機器動很得厲害，但當時蔡有資料被拿出來嗎？

葉元之強調，此事並不是攻擊韓的第一波起手式，民進黨已加強攻擊力道，包括前幾天立院黨團開記者會，抨擊韓國瑜的青年政策支票跳票，指高雄市府的教育預算減少6億，但其實那是惡意移花接木及抹黑，預算減少6億是因為少子化的關係；隔天民進黨又抹黑李佳芬的「母語在家學」是歧視，加上這次幾年前買房子認賠殺出的事件，民進黨已發動攻勢，用他們慣用的手法抹黑造謠，韓營了解這是民進黨的習慣及基因，未來的造謠抹黑會一波波持續，韓營會審慎因應。

(中時 )