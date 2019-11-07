台中一名人夫阿信（化名）隱瞞元配偷吃小三，還產生下2女，本來兼顧兩家相安無事，直到生了一場病，才讓婚外情曝光。

阿信已婚育有子女，2014年認識小三為之傾心，竟將身分證配偶欄塗白，影印後成功騙對方與他交往，並在2015年4月產下長女，小三到戶政事務辦理出生登記，才發現阿信已婚，2人還為此大吵一架，但被阿信的溫柔攻勢說服，持續姦情，2人2018年3月又產下次女。

據自由時報報導，阿信一人兼顧兩個家庭本來相安無事，直到去年6月生一場病住院，才讓姦情破功，元配突然到醫院探視，巧遇一名3歲女童不斷撒嬌叫爸爸，後來小三又衝進來，阿信知無法隱瞞，才坦承在外另組家庭，元配氣的對2人提告。

法官認為，阿信變造身分證件，通姦小三產下2女，小三得知阿信已婚，卻繼續侵害原告配偶權，最後判處阿信8月徒刑，小三4月徒刑，均可易科罰金。

(中時電子報)