新加坡一名醫生酒後想與女友親熱一番，卻遭到女友拒絕，不料男友竟暴怒將她反鎖於房內，並將女友打得滿臉血，造成女友臉部多處骨折。這名醫生被以蓄意中傷、非法禁錮及3項蓄意傷人等罪名起訴，本月4日法院先針對前兩項罪名展開審理，面對女友的指控，該名醫生全然否認，並稱醉後已不記得具體情況。昨(6)日案件續審，雙方在法庭上更是展開激烈的唇槍舌戰。

據《新明日報》報導，原告林女表示當時她同男友(張男)先後到了3個地方喝酒，約凌晨兩點回到家中，張男想要和她親熱一番，她因疲倦先是拒絕，然而張男直接拉下她的褲子，強行完事後，意猶未盡的表示還想再一次，在林女拒絕後，張男勃然大怒道「你不想和我做愛，那你想和誰做？」接著張男開始對林女拳打腳踢，並按著林女的頭部撞擊牆壁，造成林女的臉部骨折。據警方說法，當時見到林女滿臉鮮血，坐在地上哭泣。

面對這一系列的指控，張男皆以喝醉已忘帶過，昨(6)日開庭林女火力全開，指控張男隱瞞心理醫生，並利用其專業知識狡辯。林女指控張男在酒後服下安眠藥佐匹克隆（Zopiclone）身為一名專業醫生，應當知道服藥的副作用且此事張男亦無立即告知員警，張男則以該藥在診所不常使用以及不知調查程序等理由辯之。儘管林女提出了諸多指控，然而張男皆已「打太極」的方式推託，現場火藥味十足。

雖然張男一一否認，不過精神科醫生表示雖然張男聲稱自己「酒後失憶」，但醫生指出，被告還能開車回家，而且還記得曾在車上發生的一些性行為，甚至能從停車場走回住家，醫生尖銳的指出張男當時仍有意識，因此認為他的病情和他的罪行沒有直接的聯繫。

(中時電子報)