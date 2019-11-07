國民兩黨總統參選人韓蔡最新民調出爐。據民調結果顯示，民進黨蔡英文39.6%、國民黨韓國瑜支持度27.7%，雙方差距11.9個百分點。若與上次民調結果相較，差距從15.2個百分點縮小至11.9%，拉近3.3個百分點。網友看完紛紛表示「韓總馬上就要黃金交叉了」、「差距已經僵固化了」。

據媒體「品觀點」今(7日)所公布最新總統大選民調，結果顯示，在藍綠單挑對決下，民進黨蔡英文39.6%、國民黨韓國瑜支持度27.7%，雙方差距11.9個百分點。若與上次同為「品觀點」所做民調結果相較，差距從15.2個百分點縮小至11.9，追近3.3個百分點。

值得注意的是，若將可能投入大選的親民黨主席宋楚瑜納入民調對比，形成「三腳督」情況，蔡英文與韓國瑜支持度差距會縮小到7.7%個百分點。在誰最重視民心部份，蔡英文獲得29.9%，韓國瑜亦獲得27.7%支持度，雙方差距2.2個百分點。

本次民調由《品觀點民調中心》進行，調查期間為11月4日至5日，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」，委託「全方位市場調查公司」與「線上網路調查」(委託創市際市場研究公司)同步進行，以設籍台閩地區年滿20歲以上選民為調查範圍對象，調查回收有效樣本數為2182份 (市話1073份、網路1109份)，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.1%。

(中時電子報)