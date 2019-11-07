路修配合不上自來水延管工程，台中巿甲安埔超過40公里、全市88公里尚未路修，延宕二年以上的工程比比皆是，道路上危機四伏，市議員吳敏濟質疑路修配合款遭到挪用，要求明年預算一次到位全面施工，市民的安全不能拖延。

吳敏濟表示，縣市合併之初，甲安埔自來水普及率遠低於台中市的平均水準，大安區更低到只有17.89％。歷經民國100年中科后里園區廢水污染事件，他親自帶領群眾抗議後，市府開始在自來水普及率較低的地區進行大規模的延管工程，目前大安區自來水普及率已達73.07％。

吳敏濟指出，幾年下來，路修工程並沒有跟上延管工程，延管工程結束後二、三年，尚未路修非比比皆是，目前全市尚有40件尚未進行路修工程，甲安埔就佔了17件，延宕最久的工程已達5年。由於路面簡易回填凹凸不平的道路，甲安埔超過40公里，全市超過88公里，機車騎士每天提心吊膽害怕摔車，怨聲載道，質疑路修配合款被挪作它用。

市府統計，甲安埔有17項延管工程所需路修經費7064萬2000元，全市長度40項，需要1億6700萬元。吳敏濟認為路修工程不能等，高雄曾有機車騎士因路面坑洞摔車，顱內出血、顏面骨折，依國家賠償法道路主管單位判賠649萬元。吳敏濟認為市民的安全不能再拖延，要求市府重視潛藏的危機，明年編足預算，全面進行路修。

因自來水延管工程後的路修與一般的路平，分屬經發局與建設局掌管，道路養護權責未能統一，導致大甲區臨江路83巷延管工程完成二年多，路修工程尚未執行。吳敏濟召集會勘，經發局表示道路邊溝破損，需要建設局配合，建設局則推說延管工程屬經發局，彼此互相推委，倒霉的就是市民。

基於事權統一有利提高行政效率，以及台中市建設局路平工程品質優異，吳敏濟建議市府將延管工程後續的路修工程移交建局，不要再分散在二個單位。

(中時 )