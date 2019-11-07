新北歡樂耶誕城將於15日開城，新北市觀光局邀請到日本超高人氣女子偶像天團「乃木坂46」的主要成員松村沙友理（Sayuri Matsumura）與高山一實（Kazumi Takayama），到市民廣場參與點燈儀式，與粉絲同樂。
乃木坂46最初是做為AKB48官方對手而成立的女子團體，團體整體風格偏向「私立女校」的典雅氛圍，與AKB48系列團體較為大眾化的「公立女校」路線不同，人氣成員松村沙友理為乃木坂46一期生，曾與團中其他成員一起來台替連鎖超商代言拍攝廣告，也曾為代言乃木坂46真人戀愛手遊出席台灣漫畫博覽會。
高山一實同為乃木坂46一期生，是「乃木坂46」第一位以小說家出道的成員，曾參加電視劇與電影的演出。
新北觀旅局表示，今年初乃木坂46曾在台灣舉辦萬人演唱會，非常受到年輕人的喜愛，此次專程來台參與新北歡樂耶誕城點燈，明年若有機會，也希望能邀請乃木坂46參與新北市其他活動的演出。
觀旅局表示，新北歡樂耶誕城今年以「雙塔一樹、全球唯一」的360度多層次立體光雕秀為最大亮點，11月15日在市民廣場點燈，歡迎民眾到場跟乃木坂46一起感受濃濃耶誕味。
(中時 )
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