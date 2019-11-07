乃木坂46人氣成員松村沙友理將於新北歡樂耶誕城開城當天到場參加點燈儀式。（新北市觀旅局提供／譚宇哲新北傳真）

乃木坂46成員高山一實將於新北歡樂耶誕城開城當天到場參加點燈儀式。（新北市觀旅局提供／譚宇哲新北傳真）

新北歡樂耶誕城將於15日開城，新北市觀光局邀請到日本超高人氣女子偶像天團「乃木坂46」的主要成員松村沙友理（Sayuri Matsumura）與高山一實（Kazumi Takayama），到市民廣場參與點燈儀式，與粉絲同樂。

乃木坂46最初是做為AKB48官方對手而成立的女子團體，團體整體風格偏向「私立女校」的典雅氛圍，與AKB48系列團體較為大眾化的「公立女校」路線不同，人氣成員松村沙友理為乃木坂46一期生，曾與團中其他成員一起來台替連鎖超商代言拍攝廣告，也曾為代言乃木坂46真人戀愛手遊出席台灣漫畫博覽會。

高山一實同為乃木坂46一期生，是「乃木坂46」第一位以小說家出道的成員，曾參加電視劇與電影的演出。

新北觀旅局表示，今年初乃木坂46曾在台灣舉辦萬人演唱會，非常受到年輕人的喜愛，此次專程來台參與新北歡樂耶誕城點燈，明年若有機會，也希望能邀請乃木坂46參與新北市其他活動的演出。

觀旅局表示，新北歡樂耶誕城今年以「雙塔一樹、全球唯一」的360度多層次立體光雕秀為最大亮點，11月15日在市民廣場點燈，歡迎民眾到場跟乃木坂46一起感受濃濃耶誕味。

(中時 )