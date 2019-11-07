民進黨立委林俊憲今日上午於立法院中興大樓一樓大廳接受記者訪問。林俊憲表示，昨日周刊爆料韓國瑜買南港7200萬豪宅，而韓國瑜找有力人士施壓要求台肥借貸2成的貸款。林俊憲說，請韓國瑜誠實回答到底是怎麼借到這筆錢。

林俊憲質問，韓國瑜有沒有在2014年11月發存證信函給台肥，要求台肥借款房價2成的金額。台肥在一個月後發存證信函，拒絕韓國瑜。而後韓國瑜找人去跟台肥喬，然後台肥在2015年4月借款1400多萬給韓國瑜。也就是說，韓國瑜買房的2成頭期款沒付錢，改成欠台肥錢，而且還分為20年償還。林俊憲表示，以上總總疑點，希望韓國瑜能正面回答。

林俊憲說，凡走過必留下痕跡，幾個月前就有很多名嘴在提韓國瑜當年賣房子的事情。林俊憲表示，當年韓國瑜打了多少通電話要賣房子？到處傳契約書？林俊憲重申，韓國瑜要選總統，就請接受檢驗並把相關疑點說明釐清。

(中時 )