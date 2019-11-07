Tensions running high on the Hawks bench 😳 pic.twitter.com/bCzmUgilDS — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 7, 2019

眼見自家球隊在主場一路狂輸，最該生氣的竟然不是總教練，而是助理教練，這樣對嗎？老鷹7日遭到公牛以113比93痛宰，甚至最多曾落後到28分之多，沒想到老鷹助教亨特竟在第3節暫停時，直接在球員面前怒摔椅子發洩悶氣。

老鷹此役打來荒腔走板，下半場還打不到4分鐘，老鷹43比65落後公牛，結果在暫停時，亨特突然走到板凳席前面，無視皮爾斯就站在旁邊，當場飆罵球員打太爛，甚至氣到直接拿起身邊椅子往旁邊砸，讓所有老鷹球員完全傻眼。

或許亨特真正想修理的對象，還是一臉感覺不在乎的老鷹主控崔楊，因為崔楊此役表現低迷，全場投12中3，含三分球8投0中，不僅只拿9分，更發生4失誤，假如要選此役慘敗的最大罪人，絕對是崔楊莫屬，難怪亨特如此火大。

唯一讓地主球迷看得相當開心的是，43歲老將卡特此役表現搶眼，上場僅16分鐘，投8中4，含三分球投6中3，拿下全隊次高14分，且有5籃板，可惜老鷹年輕隊友實在太不爭氣，想必卡特內心也很苦悶，卻只能無奈接受慘敗。

(中時電子報)