南部反空污大聯盟，左起依序為台灣水資源保育聯盟粘麗玉、金煙囪文化協進會發言人陳玉西、南部反空汙大聯盟召集人陳椒華、要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊。 (潘千詩攝影)

每年秋冬季節中南部空污嚴重，為呼籲政府減污，環團「南部反空污大聯盟」今天北上舉行記者會，宣布12月15日將在高雄辦「反空污大遊行」，並稱南部肺腺癌是台北的15倍、壽命全台最低，呼籲中央及地方重視高雄及中南部空污嚴重，應具體改善。

中鋼飄出來的煤灰。 (南部反空污大聯盟提供)

要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊表示，高雄空污是全國最嚴重，高雄最嚴重的地方在臨海工業區，是被環保署公告排放污染第一名；臨海工業區內有台電、中油、中鋼。她拿出一大袋灰色粉末，指這是從中鋼飄出來的煤灰，在東北風的季節，住家的屋頂、陽台上都能掃出一大袋煤灰。

洪秀菊表示，高雄的重工業產能一直增加，排放污染也會一直增加，中央跟地方推的總量管制計畫，實際減量是從最高點往下減，完全沒有減到實際排放量，污染一直存在；從60年代政府推十大建設、徵收土地，發展臨海工業區，到80年代發展六輕，六輕的空污到冬天往南飄，高雄因地域性及污染增加關係，無法擴散，空污停滯在高雄，南部肺腺癌是台北的15倍。

金煙囪文化協進會發言人陳玉西表示，高雄大林蒲的孩子都是在一級致癌區的空氣下長大；去年環保署公告，台北市PM2.5低於15微克／立方米，高雄市平均是21.8微克／立方米；台灣的經濟發展是要每個人過得更好，不能像50年前中鋼土法煉鋼的方式，現在還在使用，中鋼有賺錢卻不思改善！我們何辜？一條小巷子裡得癌症的人，這家也得、那家也得、對面也得。

陳玉西說，原本家裡有良田、有海岸邊，很漂亮，是政府規劃成這樣，所以要來反空污，高雄、大林蒲的空污若是能改善，全台灣、西部就是藍天白雲、綠水長流。

南部反空汙大聯盟召集人陳椒華強調，環團已連續5年在高雄市舉辦反空汙大遊行，南部空污以高雄市最嚴重，希望政府了解高雄人的痛苦，請韓國瑜市長兌現去年競選承諾具體減污，請現任蔡英文總統具體要求最大污染源中鋼減汙，停止煉焦爐運作；她說，這是總統高度才有辦法處理的事情。

(中時 )