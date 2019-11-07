副總統陳建仁上月中赴教廷出席封聖典禮，並面邀教宗方濟各訪台，不過教宗既未答允、也未拒絕，僅以微笑回應我方的邀請。

教宗方濟各本月下旬展開亞洲訪問行程，預定20日抵達泰國，23日離開泰國前往日本。教宗此行將分別拜訪泰國國王瑪哈·哇集拉隆功以及日本天皇德仁。

外交部歐洲司司長姜森今天表示，我方持續就邀訪與教廷交換意見，陳副總統上次當面提出邀訪，教宗則是「微笑以對」。他補充說，教廷不是世俗國家，教宗出訪都是睦鄰宗教性質，他的訪問或一些活動最大宗旨還是天主教會。

姜森說，陳副總統這次去教廷相關的安排，我方跟梵蒂岡合作非常好，從抵達到離開，梵蒂岡協調義大利政府提供很多禮遇。

此外，副總統在封聖典禮上會晤教宗，但教廷不僅尚未公布兩人合照，也未將照片給予我方。外交部表示，封聖典禮部分，只公布5位聖人所屬國家訪問團的照片；陳副總統向教宗致意的照片，我駐教廷大使館持續和梵蒂岡聯繫。

(中時 )