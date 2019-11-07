全台最大美食外送平台foodpanda 今（7）日宣布搶進生鮮雜貨外送市場，推出「熊貓商城」！熊貓商城首波試營運階段將上線逾 150 個知名店家，商品範圍涵蓋生活日用品、生鮮、藥妝及寵物用品，消費者日常生活需求於1小時內即可快速滿足！為歡慶foodpanda熊貓商城上線，即日起至11月底，訂購生鮮雜貨商品全面免服務費，foodpanda更加碼推出11月限時優惠：於11月11日至11月底期間下訂即可享有 3 次 88 折生鮮雜貨外送優惠，foodpanda持續外送幸褔到全台灣各個角落！

外送產業帶動經濟發展 生鮮雜貨成外送的下一個目標

根據經濟部統計處資料，從 2019 年初至 9 月，餐飲業連 9 個月的營業額年增率皆穩健成長，其中餐飲與外送平台合作提升營收表現，顯見外送美食服務對餐飲業營業額的助力，不光增加消費方便性，也確實帶動產業營收成長，更看見消費者對外送服務習慣已快速建立。

foodpanda 在台營運正式邁入第 7 年，持續精進服務與營運範圍。在2019 下半年，foodpanda 的美食外送服務範圍已涵蓋全台 70 % 縣市，合作超過上萬間餐廳，穩坐全台最大美食外送平台寶座，現在更與多家生鮮、雜貨業者強強聯手推出豐富且多元的商品外送服務，為全台消費者打造更便利的生活日常。

foodpanda 董事總經理方俊強表示，「觀察到台灣消費者已培養使用外送服務的習慣，且不少消費者有其他商品外送的即時需求， foodpanda 作為全台美食外送平台龍頭，將持續專注於建立更完備的外送生態圈，我們決定增加消費者能選擇的商品種類，讓民眾在 foodpanda 平台享受最豐富的餐飲選擇之餘，也能體驗便利多元的商品外送服務。秉持『外送幸福』的使命，我們希望讓外送服務不再只是一種選擇，而是一種新的生活型態。」

熊貓商城首波上線店家逾 150 間 量販通路家樂福也入列

foodpanda 今日宣布「熊貓商城」生鮮雜貨外送服務展開試營運，服務範圍涵蓋全台 12 縣市，首波合作店家逾 150 間。本次上線的藥妝與美妝品牌包含廣受海內外消費者歡迎的「日藥本舖」、「小三美日」；生鮮店家包含知名肉品專賣店「法蘭克肉舖子」、有機健康食品店「棉花田」；此外，「宜家寵物生活館」、「旺城寵物」等寵物用品、食品品牌也在名單中，未來，foodpanda將持續增加合作店家數及外送種類，讓消費者一指下訂即可於1小時內取得優質多元的生鮮及生活用品。

知名量販通路家樂福也將於 11 月中與熊貓商城推出外送服務，成為全台量販通路中第一家與外送平台合作的店家，首波上線商品多達300個品項，包含零食、即食商品、熟食、生鮮蔬果肉類以及日常生活必需用品，不論是foodpanda 用戶或是家樂福的會員，只需於熊貓商城下單，就能輕鬆享有健康美食與優質生活。

家樂福總經理王俊超表示，「近年來我們觀察到消費者偏好即時且便利的服務，線上下單、宅配到府的需求上升，相信藉著與 foodpanda 合作外送服務將為更多消費者打造優質服務體驗。」

11 月大回饋！整月免服務費再享首購生鮮雜貨即時優惠

foodpanda 為了讓廣大消費者體驗便利的生鮮雜貨即時外送服務，即日起至 11 月底於foodpanda熊貓商城訂購生鮮雜貨商品，全面免服務費；同時為想嘗鮮的消費者推出限時優惠，於 11 月 11 日起至 11 月 30 日，於熊貓商城下單，結帳時輸入優惠碼 BUY88 ，就能享 3 次商品總額 88 折優惠！

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