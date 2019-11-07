總統蔡英文今日宣布，為了解決2到3歲小朋友尚未就讀幼兒園，但沒有辦法再領托育補助的空窗問題，政府將加速增辦幼幼班，讓更多小朋友可以進入就讀。另外，2到3歲小朋友的托育補助，也會繼續到3歲，解決空窗期問題。

蔡英文今日出席新北市樹林區富雅幼兒園出席「小英總統陪你說故事」活動在園長的陪同下，參觀幼兒園教室、幼童創作區及主題教學區。隨後，立法委員蘇巧慧為小朋友們講述「不一樣，超神氣」繪本中的兔子村故事，蔡英文向小朋們解說繪本內的英文單字，並進行有獎徵答。

針對托育準公共化正式上路後，2到3歲幼兒補助空窗期的問題，蔡英文回應表示，托育準公共化政策在今年8月宣布以後，很多家長都覺得非常有感。今天來到富雅幼兒園，也是要見證準公共化一個非常好的範例。

她指出，不過在執行期間，也發現許多家長反映了一個問題，就是0到2歲的小朋友，如果是在托嬰中心或由保母照顧，每個月有托育補助6,000元；3到6歲的小朋友進入幼兒園，學費也有補助。但2到3歲的小朋友，如果還由保姆或是托嬰中心照顧、沒有進入幼兒園，就沒有補助，造成家長在這段空窗期的負擔增加。

因為家長的反映，蔡英文和行政院有幾次的討論，希望能夠處理這個問題，主要就是要快速增加2到3歲小朋友就讀的幼兒園幼幼班，讓更多的小朋友可以進入。至於2到3歲的小朋友如果已經在托嬰中心或保母受照顧，還沒有進入幼兒園，6,000元的補助也會繼續到3歲，讓他們在0到6歲的過程中不會有空窗期。

(工商 )