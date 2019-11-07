民進黨修法使公投與大選脫勾，公民團體憂心公投脫勾大選後，等於否決公投通過的可能性，台北市議會國民黨團7日提出《台北市公民投票自治條例》修正草案，要搶回民主人權，發起人、北市議員羅智強痛批，民進黨只因去年公投對民進黨不利，就一腳把過去被視為「神主牌」的公投綁大選送終，既然民進黨不做，就由北市來推動。

2013年1月21日，當時身為民進黨主席的蘇貞昌說，公民投票是人民行使的直接民權，公投綁大選可節省經費，更能展現民意，2017年12月12日，立法院修正《公民投票法》，明訂公投應綁大選，當時蔡英文總統也說，打破鳥籠、還權於民，這是人民作主的歷史時刻。結果，今年6月民進黨修法強迫公投脫勾大選，箝制直接民權。

北市議會國民黨團今提出自治條例，羅智強在國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨團書記長應曉薇及北市議員汪志冰、秦慧珠、王欣儀與前台北縣長周錫瑋陪同下出面抨擊民進黨罔顧民主人權。

羅智強表示，過去公投綁大選被民進黨視為「神主牌」，去年因公投對民進黨不利，蔡政府就一腳把神主牌踩掉、送終公投，他說，雖然北市提出修正草案，但預料行政院會稱抵觸母法，將要求北市府聲請釋憲，到時候就請當初把公投綁大選當神主牌的那些人請出來。

前台北縣長周錫瑋認為，雖然困難重重，但這法案絕對要推，凸顯民進黨昨是今非的想法，民進黨在國民黨執政時想推政策，就搞一個公投綁大選，過去挑戰國民黨的問題，今卻為鞏固權力核心，幫自己的違法、犯法找藉口，公投通過後是優於立法，要嚴格執行，但蔡政府沒有，不但違法也違憲。

他指出，國民黨總統參選人韓國瑜要推動「執行公投委員會」，讓公投結果嚴格執行，才是真正的撥亂反正。

台灣公民參與協會理事長何宗勳以過去4次博奕公投投票率為例，證明在公投不綁大選情況下，要有4分之1以上投票權人出來投下同意票，可以說是不可能的任務，他強調，民進黨強制公投脫勾大選，等於否決公投通過可能性。

國民黨團認為，《台北市公民投票自治條例》將降低公投投票年齡至18歲、明訂地方性公投綁大選、建置電子連署機制、降低提案及連署門檻，對此，北市民政局副局長許敏娟回應，市府唯一不能做的是公投綁大選，將和法務局討論看怎麼處理，不排除研議進行釋憲程序。

(中時 )