林周義／台北報導

我國去年爆發業者將破蛋、長蛆蛋、逾期蛋回收製作成液蛋販售的事件，引發社會譁然。加強液蛋安全衛生管理，食藥署今公告2項新制，明定破殼蛋不能做液蛋、液蛋品名需加標「殺菌」或「未殺菌」等，違者可處3萬至300萬元的罰鍰。該新制將在明年1月1日上路。

去年6月，元山蛋品有限公司接受衛生單位抽檢時，發現沙門氏菌超標，事隔不久又遭民眾檢舉。衛生單位8月派員稽查時發現，業者以沾有雞糞、破殼、長蛆的問題蛋混製成液蛋，流入市面。

為避免類似事件發生，食藥署依據《食品安全衛生管理法》訂定「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」，並在5月底預告，今正式對外公告。

新制規定，破殼蛋不能用以製作液蛋，但若僅是蛋殼受損，蛋殼膜仍完整、無外在污垢黏附、內容物沒有洩漏的裂殼蛋，及完整無裂痕的蛋，則可使用。

另一方面，液蛋品名自明年起需如實標示「殺菌」或 「未殺菌」。其中，殺菌液蛋不得檢出沙門氏菌，未殺菌液蛋生菌數則需控制在106 CFU／g 以下，且需加註警語提醒消費者充分加熱。以往食藥署僅要求包裝液蛋標示原產地及有效日期，明年起，散裝液蛋也需遵守此規定。

食藥署提醒消費者，如需準備提拉米蘇、沙拉等不需經過高溫處理的食物，必須選購殺菌後的液蛋，以免將微生物吃下肚；若準備蛋糕、煎蛋等會經過加熱的食物，則可選用未殺菌液蛋。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，液蛋管理新制將在明年1月1日上路，食藥署將派員不定期前往稽查、抽檢，若有業者未遵守規範，可處以3萬至300萬元的罰鍰。

(中時 )