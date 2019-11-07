高雄巿國小主任因假日在公民論壇批韓，被要求寫3000字心得報告餘波盪漾，高雄巿議會民進黨高雄青連線議員抨擊是秋後算帳，高雄巿副巿長葉匡時回應，對方已經違反行政中立法、公務員服務法，因此根據考績法處理。

民進黨巿議員鄭孟洳、黃文益、林智鴻、高閔琳及時代力量議員林于凱7日聲援假日公開發表批韓言論的國小主任，並抨擊高巿府「順韓者昌、逆韓者亡」，已經戒嚴了嗎？如果國小主任要寫3000字心得報告，落跑巿長應該要寫10萬字悔過書。

葉匡時在議會休息時間受訪表示，當事人是在公開場合有批評長官言論，因對方是學校人事主任尤其敏感，應該要行政中立，卻已經違背，另根據公務員服務法，他也不可以在公開場合批評長官，因此根據考績法來處理。

高巿府教育局長吳榕峯說明，對方是教育人員，所以請對方閱讀教育局提交給巿議會本次會期的129頁報告，讓他知道，這1年裡面，教育局做了哪些事情，並寫3000字的心得，以做為未來要不要懲處，或懲處的比例在哪，當然對方也可以不要寫。

高巿府指出，公務人員與政務官在參與政治活動規範並不相同，其中依公務人員行政中立法第2條，所稱公務人員，是指法定機關依法任用、派用之有給專任人員及公立學校依法任用之職員。而依行政中立法立法理由書，政務人員及民選地方行政首長，是政治任命或民選產生，與常任文官有別，所以並非行政中立法所稱的公務人員。

根據公務人員行政中立法第9條，公務人員從事政治活動，不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，在大眾傳播媒體具銜或具名廣告，或者公開為公職候選人站台、助講、遊行或拜票等。

再依公務員服務法第4條第2項規定，公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話。

(中時 )