韓國瑜離開世光教養院後，至拙茁家園體驗有機蔬菜種植，一路上都是歡迎民眾，大喊總統好！韓國瑜體驗有機蔬菜種植摘採，笑說自己是一日農夫。他隨後協助義賣家園手做產品，詢問家園園生如何製作蛋糕，展現親民一面。

(中時 )